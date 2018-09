Modelo de Victoria's Secret responde a críticas machistas con mucho 'Girl Power'

Lyndsey Scott tiene 31 años y es modelo de una de las marcas de lencería más famosas del mundo: Victoria's Secret. Además de ello, fue la primera modelo afroamericana en desfilar para la firma Calvin Klein, y ha participado en las pasarelas de otras casas de moda como Prada y Gucci. Para completar su currículum, Scott es, nada más y nada menos, ingeniera en software para Apple.

El mundo la conoció un poco más luego de que la cuenta de Instagram @coding.engineer publicara un post que decía: "Esta modelo de Victoria’s Secret puede programar código en Python, C++, Java, MIPS, and Objective-C"; a ello, muchos comentarios respondieron incrédulos o sarcásticamente. ¿Es que acaso la moda y la ciencia no pueden ser compatibles? ¿Una mujer es acaso menos inteligente por dedicarse a las pasarelas?

Lyndsey Scott no se quedó callada y respondió así: "Tengo 27.481 puntos en StackOverFlow (una web en la que los desarrolladores encuentran soluciones a problemas en distintos lenguajes). Estoy en el equipo tutorial de iOS para RayWendelich.com. (...) Y soy capaz de vivir mi vida haciendo lo que más me gusta. Viendo estos comentarios, me pregunto por qué el 41% de las mujeres en carreras técnicas acaban abandonando a causa de un entorno de trabajo hostil. #Imagínate”.

Al siguiente día, la modelo de Victoria's Secret añadió esto a su 'speech': “No quería alardear, solo dar unos datos con la esperanza de convencer al menos a alguno de los que han escrito comentarios negativos de que los programadores podemos tener cualquier silueta, tamaño, género, raza, etc. para que se lo piensen dos veces antes de poner en duda a otras mujeres y chicas con las que se encuentren en el campo tecnológico”.

Luego de este poderoso mensaje, muchas mujeres decidieron alzar la voz y compartir sus propias experiencias en el perfil de la modelo y programadora de software. Para Lyndsey Scott, abogar por las mujeres en la industria de la tecnología es parte de su compromiso.