Cena navideña: claves para disfrutarla sin culpas

Sabemos que es inevitable comer de más en Navidad, pues no es fácil decirle no al panetón con mantequilla acompañado con una taza de chocolate caliente o a la cena con pavo horneado, puré de manzana y el clásico brindis. Sin embargo, para no perder la cabeza y la figura en el intento, existen algunos trucos que pueden ayudarte a comer sano sin dejar de disfrutar las fiestas.

Por ejemplo, no sería una mala idea comenzar a planificar los dulces que comerás durante el día, una sola tajada de panetón siempre será mejor que tres. Además, no dejes de incluir verduras, frutas y antioxidantes en tu cena de Navidad.

Disfruta de la Navidad sin culpa. Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre 7 trucos para comer sano sin tener que decirle no a los potajes navideños.