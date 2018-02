El día de San Valentín está cada vez más cerca. No importa si eres de las románticas empedernidas o de las que no le tienen fe al amor, existe una película perfecta para ti en esta ocasión. El séptimo arte ha explorado las diferentes caras del amor en en increíbles films que demuestran que no existe un único tipo de romanticismo.

En Netflix puedes encontrar desde las tiernas y divertidas comedias románticas, ideales para disfrutar a lado de tu pareja, hasta los largometrajes de suspenso y pasión, que sin duda te quitarán el sueño. En la galería que acompaña esta nota te presentamos 10 películas perfectas para disfrutar de San Valentín.