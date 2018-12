Netflix: 10 películas románticas escondidas que no te puedes perder Puede que no conozcas estas películas, pero las increíbles historias y el romance que encierran las convierten en un 'must watch'

- / - Los imprevistos del amor. Dos jóvenes han sido mejores amigos durante toda la vida y, aunque la atracción y conexión entre ellos es innegable, ambos tratan de ocultarlo y continuar con su amistad. Todo cambia cuando uno de ellos debe dejar el país y toman rumbos distintos, aunque la química no desaparece. (Foto: Difusión) - / - 360. Esta película demuestra la conexión que existe entre todas las personas del mundo, pues lo que pasa en la vida de uno afecta a otros desconocidos. De esta manera, se mezclan historias de amor, pasión e infidelidad de diversas parejas que terminan conectándose entre sí. (Foto: Difusión) - / - Escribiendo de amor. Si una puerta se cierra, hay otras dispuestas a abrirse. En eso se centra la trama de esta historia que relata la vida de un guionista, quien fue muy exitoso años atrás, pero termina como un profesor universitario. Allí encontrará algo más que trabajo. (Foto: Difusión) - / - Amor sin escalas. Ryan es un hombre de negocios que pasa la mayor parte de su tiempo viajando por el mundo. Esto hasta que conoce a Alex, una mujer que rompe su rutina de trabajo pero, además, le enseña una nueva forma de ver la vida y las conexiones del destino. (Foto: Difusión) - / - Con locura. Una joven inglesa se encuentra de intercambio en Estados Unidos. Allí conoce a un hombre del que se enamora perdidamente, tanto que hasta olvida el día de caducidad de su visa. Por ello, es deportada a su país y ambos deberán aprender a sostener una relación a distancia. (Foto: Difusión) - / - Lo mejor de mí. Luego de varios años, una ex pareja se reencuentra en su lugar natal. Y, como es de esperarse, la conexión vuelve a aparecer entre ambos. Sin embargo, el pasado y los problemas continúan persiguiendo su relación. ¿Podrá revivir el amor a pesar de todo?(Foto: Difusión) - / - Siempre el mismo día. Dos jóvenes se conocen un 15 de julio en la universidad y tienen un breve romance. Ambos deben perseguir sus propios sueños personales y llevan vidas completamente distintas. Sin embargo, aunque pasen los años, el destino continúa uniéndolos el mismo día. (Foto: Difusión) - / - Blue Jay. Se adoraron y compartían una conexión muy especial; sin embargo, no se ven desde hace años. Esta parejita de colegio se vuelve a encontrar muchos años después en su ciudad natal, retomando no solo su particular vínculo, sino también reviviendo todos los fantasmas del pasado. Si te gustan las películas algo experimentales e independientes y adoras un buen guión, tienes que verla. (Foto: Difusión) - / - Solo los amantes sobreviven. La eternidad define su relación. Dos vampiros llevan juntos de generación en generación. Aunque viven separados, su vínculo parece irrompible, aunque la tentación de la muerte podría interponerse entre ellos. (Foto: Difusión) - / - Cuando nos conocimos. Un chico conoce al amor de su vida pero ella no le corresponde. Para conquistar su amor, intenta cambiar el pasado una y otra vez. (Foto: Difusión) - / -