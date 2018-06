Netflix: 5 películas protagonizadas por mujeres que debes ver este mes

Netflix se renueva. Como todos los meses, la plataforma de streaming más popular del mundo trae nuevo contenido y desecha otro. Pero esta vez nos duele pues Netflix está a punto de borrar algunos películas memorables.

Para las amantes de la moda y los clásicos, es hora de ver por última vez 'Breakfast at Tiffany's' pues está a punto de desaparecer. 'Changeling' y 'Bring It On' también están en la lista. ¡Hora de preparar pop corn y reunir a las amigas!

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre cinco películas de Netflix protagonizadas por mujeres que debes ver antes que desaparezcan en julio.