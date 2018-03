Netflix: 5 películas que retratan lo doloroso del amor

- / -

Kill Bill. Aquí el amor duele de forma literal, o si no pregúntenle a los cercenados, los tuertos y los desmembrados que la despechada protagonista deja en su camino para acabar con su ex, Bill. La Novia, la cual no tiene nombre hasta el final de la saga, solo desea vengarse del hombre al que amó con locura y por supuesto de sus secuaces. (Foto: Difusión)