Netflix: 8 comedias románticas que no has visto, pero deberías Estas películas que probablemente no conocías, tienen la dosis perfecta de comedia y romanticismo

- / - Amor a segunda vista (Two Night Stand). Una pareja pasa una noche casual, pero esto se complica cuando ambos deben quedarse todo un día juntos, pues una tormenta de nieve cae sobre la ciudad. Ambos quedan encerrados en el apartamento y esto podría cambiar su relación. (Foto: Difusión) - / - Sing Street: Este es tu momento. Ambientada en los años ochenta, esta película irlandesa cuenta la historia de un joven que llega a un colegio público en donde conoce a Raphina, quien se convierte en su musa para cumplir sus sueños de formar una banda de rock independiente. (Foto: Difusión) - / - La primera vez (The First Time). Esta película independiente relata la historia de dos jóvenes que se conocen accidentalmente fuera de una fiesta. Pronto ambos se darán cuenta que tienen más cosas en común de lo creen y serán capaces de explorar juntos la verdadera intención del amor. (Foto: Difusión) - / - The Fundamentals of Caring. Esta película tiene una dosis de humor negro con toques de romance. La historia se centra en un escritor que decide dedicarse a cuidar enfermos. Allí conoce a Trevor, quien padece una discapacidad física y lo ayudará a darse cuenta de su propia parálisis emocional. (Foto: Difusión) - / - Les doy un año. Esta película retrata todo lo que vive una pareja de recién casados durante el primer año de matrimonio. Cuenta la historia de Naty y Josh. Sus amigos y familiares no creen que puedan durar juntos más de un año; sin embargo, podrían sorprenderse en el camino. (Foto: Difusión) - / - Laggies. Una mujer bastante inmadura se esconde en la casa de una adolescente, luego de que su relación se torna seria. Junto con su nueva mejor amiga, ella se dará cuenta de sus propias debilidades emocionales y hasta podría atreverse a darle una oportunidad al amor. (Foto: Difusión) - / - La lista de no besar de Naomi y Ely. Esta película explora la historia de dos mejores amigos que son prácticamente inseparables. Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando ambos terminan enamorándose del mismo chico y deben elegir entre su relación o un nuevo amor. (Foto: Difusión) - / - Love.com. Una blogger de moda y un aficionado a los videojuegos inician una relación que se convierte en tendencia de las redes sociales. Pero, cuando tratan de separar su vida personal del mundo virtual, las cosas pueden terminar siendo más difíciles de lo que creían. (Foto: Difusión) - / -