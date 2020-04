La música es considerada por muchos como el mejor aliado cuando estamos caminando en la calle, en el auto, de viaje o simplemente en nuestros hogares. Sin lugar a dudas, este maravilloso arte logra relajarnos y distraer nuestra mente, puesto que es capaz de cambiarnos por completo el estado de ánimo, reduciendo nuestro estrés.

►Netflix: 4 documentales de moda que toda fashionista debe ver durante la cuarentena | FOTOS

►Netflix: Cinco documentales que nos permitirán conocer un poco más sobre el cerebro humano

Asimismo, muchas veces el amor por la música va más allá de acordes, canciones, intérpretes y estrellas. Conocer la historia, cómo empezó y cómo se desarrolla el proceso creativo forma parte de esos misterios que los fanáticos morimos por conocer y que los periodistas intentan revelar en cada entrevista.

Definitivamente, siempre hay algo detrás de una exitosa canción, un dato, una historia jamás contada, y que afortunadamente gracias a la combinación explosiva del cine y la música, hoy en día podemos conocer todos estos secretos por medio de documentales o películas. Por ejemplo, Netflix, la popular plataforma de streaming, nos ofrece varios de ellos, inclusive algunos bajo su propia producción.

Por esta razón, te presentaremos una serie de documentales, los cuales muestran todo tipo de contenido, desde la vida que vivieron estos músicos previo a ser lo que son, el proceso creativo que realizan antes de lograr hacer un gran disco, o los momentos difíciles que tienen al no saber manejar la fama que los rodea.

-“THE ROLLING STONES: OLÉ, OLÉ, OLÉ” (2016)-

Este filme dirigido por Paul Dugdale es considerado como una joya que los fanáticos de “The Rolling Stones” disfrutarán al máximo. El documental dura poco más de una hora y media, es un retrato de la monumental gira que llevo a esta legendaria banda de rock a recorrer 10 importantes ciudades del continente americano, entre ellas La Habana, Cuba.

De igual modo, podemos disfrutar con imágenes exclusivas de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood en el backstage de cada show, los hoteles, los fanáticos y, por su puesto, de algunas de las canciones que tocaron en vivo durante este tour.

Finalmente, esta cinta termina con imágenes de “Havana Moon”, el concierto gratuito que los británicos hicieron en la Ciudad Deportiva de La Havana, en Cuba.

-“GAGA: FIVE FOOT TWO” (2017)-

Este documental es un seguimiento a la estrella del pop, Lady Gaga, mientras graba y lanza su álbum de 2016, “Joanne”, y se prepara para uno de los conciertos más importantes de su carrera: el que dio en febrero de 2017 en el intermedio del Super Bowl, la mediática final del campeonato de fútbol americano.

El filme nos muestra aspectos íntimos de la cantautora, como su pena tras una ruptura sentimental reciente o el gran dolor físico que la afecta y que la lleva al llanto desconsolado y a buscar toda la ayuda terapéutica que puede conseguir.

Asimismo, podremos conocer un poco más de esta estrella del pop y de cómo se relaciona con su familia a partir del disco “Joanne”, dedicado a una tía de la cantante que murió muy joven a causa del lupus.

-“TAYLOR SWIFT: REPUTATION STADIUM TOUR” (2018)-

Este documental de más de dos horas muestra la sorprendente gira mundial que montó la cantante estadounidense, en donde además podremos gozar de los majestuosos looks de Taylor Swift, un elenco de baile gigante y una cobra de 20 metros como parte del espectacular escenario.

Canciones como “Look What You Made Me Do”, “End Game” y “Style” dan forma al concierto, que tiene como momento cúlmine la interpretación de “Shake it off” junto a otras dos estrellas de la música actual: Camila Cabello y Charlie XCX.

-“WHITNEY” (2018)-

Whitney Houston fue una de las cantantes femeninas más exitosas de la historia que falleció hace ya ocho años y de quien se han hecho varios documentales.

Entre ellos éste, que cuenta con muchos y valiosos testimonios que nos permiten comprender por qué su vida llegó a un triste desenlace cuando recién cumplía los 48 años.

Es una producción estrenada en el último Festival de Cine de Cannes y que toca todos los temas vinculados a la intérprete de “I Will Always Love You”, desde la difícil relación con su padre, hasta su bisexualidad y sus adicciones.

-“JOHN Y YOKO: ABOVE US ONLY SKY” (2018)-

Con imágenes inéditas y extenso material de entrevistas, este documental aborda los meses en que John Lennon grabó uno de sus discos más importantes, “Imagine”.

Además de mostrar las extensas sesiones de grabación de las canciones que dieron forma al disco, en una hora y media se da cuenta del romance entre John y Yoko.

-“REMASTERED: WHO SHOT THE SHERIFF?” (2018)-

En 1976, el famoso cantante de reggae Bob Marley sufrió un intento de asesinato, por lo que este documental indaga en las causas de lo sucedido; sin embargo, aún es un caso sin resolver.

En una hora, la cinta se centra en la vida de Marley, pero más que nada en su entorno, marcado por su pacifismo en medio de una Jamaica azotada por el casos, la violencia y la disputa sin tregua entre la izquierda y la ultra derecha.

-“THE HOMECOMING: UNA PELÍCULA DE BEYONCÉ” (2019)-

Beyoncé es una de las estrellas más relevantes de la industria de la música, considerada por muchos como una diosa. Por esta razón, este documental muestra su lado más humano, como madre y como una artista, quien se preocupa y encarga de cada detalle.

El filme se centra en el backstage del concierto que presentó en 2018 en el Festival de Coachella, un show considerado como uno de los mejores de su carrera. Por lo que se le puede ver a la cantante ensayando sin parar.

-“LOOK MOM I CAN FLY” (2019)-

Travis Scott es una de las estrellas más importante del trap, que suele presentarse en los festivales más grandes del mundo y tiene millones de reproducciones en las plataformas de streaming. También es conocido por ser la ex pareja de Kylie Jenner, y con quien tiene una pequeña de dos años llamada Stormi.

A través de “Look Mom I Can Fly”, podremos conocer los orígenes de Scott y lo que lo impulsó a alcanzar la fama. Además, este filme se centra en el lanzamiento de su exitoso disco y gira mundial “Astroworld”.

-“ROLLING THUNDER REVUE” (2019)-

Bob Dylan es una de las figuras más importantes de la música en las últimas cinco décadas. Por lo que en esta oportunidad, el reconocido cineasta Martin Scorsese busca retratar a través del documental “Rolling Thunder Revue” la gira que con ese nombre Dylan recorrió EE.UU. y Canadá a mediados de los años 70.

-“MISS AMERICANA” (2020)-

La estrella pop estadounidense sumó un nuevo título a la plataforma de streaming con el documental “Miss Americana”.

Se trata del registro más personal de la autora de “1989”, que la muestra en los días previos a la publicación de su disco “Lover”, quien está a punto de cumplir 30 años y está atravesando por una serie de miedos e inseguridades que la consumen.

Definitivamente, a través de este documental podremos conocer un lado completamente desconocido de la cantante, ya que se somete a un proceso de liberación de las ataduras y mordazas que la herían y que vemos cicatrizar.

VIDEO RECOMENDADO

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena

TE PUEDE INTERESAR

·¿Qué ha sido de Becky G y Natti Natasha desde Sin Pijama, el video con más de 1 billón de vistas en Youtube?

·“Aprendo en casa”: El programa educativo que rompe las barreras del distanciamiento social

·La cuarentena y el colegio: ¿cómo podemos potenciar el desempeño de nuestros hijos desde el hogar?

·¿Cuál es la verdadera relación entre el coronavirus y las mascotas? ¿Se pueden contagiar?