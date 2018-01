Netflix retira publicidad que fomentaba violencia de género

Netflix siempre se ha caracterizado por promocionar sus producciones de manera bastante original y desenfadada. Sin embargo, parece ser que en esta ocasión se le pasó la mano y los internautas no se lo perdonaron. La empresa fue acusada de fomentar la violencia de género por una publicación que hicieron desde su cuenta de Twitter.

La página oficial de Netflix Latinoamérica compartió una imagen para promocionar la serie " The End of the F***ing World", en la que se leía: "Amor es… besarla aunque quieras matarla". Las respuestas en contra no se hicieron esperar y la publicación se llenó de críticas que la acusaban de machista y violenta.

(Foto: Twitter) (Foto: Twitter)

Netflix terminó por eliminar esta publicación sin dejar ningún tipo explicación al respecto.

Parece ser que el anuncio se debe a que, de acuerdo a la trama de la serie, esta se trata de un joven psicópata, que después de pasar años matando animales, quiere matar a un humano y es así como conoce a una mujer que podría ser su primera víctima.

Sin embargo, muchos usuarios señalaron que la publicidad de Netflix muestra a la violencia de género como algo normal y, desafortunadamente, es una realidad bastante preocupante.