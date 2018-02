New York Fashion Week: los mejores looks del 'front row' Margot Robbie o Martha Hunt destacaron por las tenidas que lucieron en la primera fila de las pasarelas, durante el New York Fashion Week

- / - Margot Robbie, Naomi Watts, Martha Hunt, entre otras 'celebs', deslumbraron en el 'front row' de las pasarelas durante el New York Fashion Week. (Foto: AFP) - / - Margot Robbie. Muy a su estilo, la actriz deslumbró durante la presentación de Calvin Klein. Enfundada en un saco gris a cuadros, la 'celeb' demostró el encanto del minimalismo. (Foto: AFP) - / - Hailey Baldwin. Una tenida 'rocker' y atrevida fue la apuesta de la 'it girl' para disfrutar de la pasarela de Zadig & Voltaire. Un polo casual con pantalón y botas de cuero fueron su receta para deslumbrar. (Foto: AFP) - / - Rosie Huntington-Whiteley hizo su aparición en el desfile del diseñador Tom Ford enfundada en una vestido largo y ceñido en tonos nude. Además, complementó el look con una casaca y 'heels' de tonalidades moradas. (Foto: AFP) - / - Lucy Hale. La actriz estuvo presente en el 'front row' de la firma Self-Portrait. Escogió un moderno vestido corto con estampado geométrico. La mezcla de colores black & white agregó elegancia a la tenida. (Foto: AFP) - / - Martha Hunt. La pasarela de Zadig & Voltaire también tuvo la presencia, en primera fila, de la modelo de Victoria's Secret. Logró un look 'casual chic' con una mezcla bicolor. Además, llevó la tendencia 'half tuck' de la mejor manera. (Foto: AFP) - / - Olivia Palermo. Un claro ejemplo del estilo 'casual glam' es el 'outfit' que lució la modelo durante la pasarela de la firma Tibi. El estilo 'boyish' estuvo marcado por el blazer con mangas de colores. (Foto: AFP) - / - Karlie Kloss. La modelo arriesgó y triunfó durante la presentación de la colección de Brandon Maxwell. Con un saco de color rosa y estampado floral consiguió llevarse todas las miradas de la primera fila. (Foto: AFP) - / - Naomi Watts. La elegancia del 'total white'. La actriz se lució con un traje monocromático blanco con el que consiguió una tenida elegante y desenfadada, ideal para la ocasión. Firma Zadig & Voltaire. (Foto: AFP) - / -