"Las niñas ya no quieren ser princesas", el libro que reinterpreta los clásicos de Disney

Si naciste en los noventa, probablemente las princesas de Disney formen parte de tus recuerdos de infancia. La historia de Cinderella, Jasmín, Bella -y muchas princesas más- nos dieron una expectativa de vida que se resumía en encontrar a nuestro príncipe, enamorarnos y vivir felices para siempre. Años después, las cosas han cambiado (y mucho).

"Las niñas ya no quieren ser princesas" es un libro de Covadonga González-Pola, escritora española que revive las historias de las míticas princesas de Disney, pero esta vez con un final completamente distinto. En sus relatos, Covadonga transforma a estos personajes en mujeres valientes, libres y empoderadas que toman las riendas de sus vidas y cambian su destino. No por amor, no por un príncipe, sino por ellas mismas.

Jasmín se vuelve sultán sin necesidad de casarse, Bella se da cuenta que la Bestia la maltrata, Cinderella se rebela contra su madrasta y sus hermanastras, y Ariel prioriza su carrera de cantante sobre su amor por el príncipe Eric. Estas y otras historias se cuentan en la obra de Covadonga, que busca romper con la idea machista que muchos de estos relatos imparten.

"Sobre todo en el caso de los que nos venden que la bondad es lo mismo que dejarse maltratar o en los que la solución es aguardar a que alguien (un príncipe, un hada madrina) te rescate", cuenta la autora al medio digital Trendencias.

El libro está compuesto por siete historias que buscan darle una mirada más igualitaria a los clásicos de Disney. "Lo han puesto como lectura de instituto para debatir sobre temas de igualdad. Y también hay lectores, cosa que me parece importante. No únicamente lectoras", cuenta al citado medio.