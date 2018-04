¿Estás de novia? Descubre la colección nupcial de Sarah Jessica Parker 

Conocida por su papel en 'Sex and The City', Sarah Jessica Parker ha lanzado una colección nupcial como parte de su marca de ropa, SJP. Para el agrado de las novias no convencionales, la propuesta ofrece 10 vestidos minimalistas y fuera de lo común.

Muy lejos de los gustos de su personaje en la ficción (Carrie Bradshaw), la también diseñadora ha optado por vestidos sencillos, pero elegantes. La novia que quiera vestir SJP debe ser una mujer que quiera marca la diferencia: "Las novias no tienen que ser tradicionales", se lee en el eslogan de la colección.

Tan original es la propuesta de Parker que incluso también aparece un enterizo: de escote halter y color blanco. Además, no se ha ceñido solo al color blanco o perla, sino que ha optado por tonos distintos como el rojo, azul celeste, gris perla y hasta negro. Sí, negro. ¡Increíble!

Algo curioso de la colección es que también estará compuesta de prendas sueltas para que las clientas puedan combinarlas según su preferencia. Los precios oscilan entre $295 y $2,395.