Objetos de deseo: diez accesorios imperdibles

El pañuelo será el más versátil de tu armario. Puedes utilizarlo como correa, vincha, amarrado a tu cartera o en su forma más chic: alrededor del cuello. Prefiere tonos encendidos o pasteles para iluminar la cara. Si te encantan los aretes, sí so sí debes llevar los asimétricos. Combina modelos e, incluso, colores. Con el pelo recogido, no pasarán desapercibidos. Y si quieres darle un toque glam a tu look, usa guantes. La casa Chanel y Alberta Ferretti apostaron por ellos en sus últimas colecciones. La primera, en tonos chicles; la segunda, en tostados y negros. (Foto: El Comercio)