OPI lanza colección inspirada en los colores del Perú

La "Colección Perú" de esmaltes OPI está compuesta por 12 tonos de color inspirados en las distintas maravillas del Perú. Para su creación, el equipo de OPI realizó un trabajo conjunto con artesanos del altiplano peruano, aprendiendo de ellos sobre sus textiles y técnicas culturales, transmitidas de generación en generación.

La colección, de venta limitada, se desarrolló de la mano de Promperú, con el fin de retratar al Perú de la manera más fiel, desde sus ancestrales raíces hasta las distintas manifestaciones de su cultura y costumbres.

"El Perú es sin lugar a dudas uno de los lugares más maravillosos del mundo. Es un país muy rico en cultura y belleza", señala Suzi Weiss-Fischmann, cofundadora y embajadora de OPI.

El amplio colorido de nuestros tejidos trajo consigo la concepción de los 12 tonos de la "Colección Perú" de OPI, entre los que destacan: 'Somewhere Over The Rainbow Mountains', de tono rosado; y '¿Cómo se Llama?', de tono rojo burdeo.

Conoce más de la colección que llevará los colores del Perú a las manos de las mujeres del mundo dándole 'play' al video que acompaña esta nota.