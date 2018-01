Oscar 2018: el lado 'fashion' de las nominadas a Mejor actriz

Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reveló a los nominados al Oscar 2018. Entre ellos, han destacado las nominadas a Mejor actriz:

Frances McDormand por su papel en"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Margot Robbie en "I, Tonya", Saoirse Ronan por "Lady Bird", Meryl Streep por su participación en "The Post", y Sally Hawkins por "The Shape of Water".

Además de su increíble talento en la pantalla grande, estas actrices también resaltan por su estilo y buen gusto. Por ello, te presentamos su lado más 'fashion'.

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre el estilo de las figuras nominadas a Mejor actriz en los Oscar 2018.