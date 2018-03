Oscar 2018: ¿Qué regalos se llevan los nominados?

Este domingo se celebrarán los premios Oscar 2018 y, para quitarnos un poco de la ansiedad por conocer a los ganadores, te contamos lo que se llevarán los nominados dentro de las 'gift bags'. Estas son bolsas de regalos que reciben los nominados en las principales categorías, como mejor actor y actriz principal, mejor actor y actriz secundario y mejor director.

Algunos de estos regalos son tan lujosos que hasta podrían hacer que los nominados se olviden de la ansiada estatuilla durante los Oscar 2018. Algunos de los famosos que recibirán las ansiadas 'gift bags' son Meryl Streep, Guillermo del Toro, Margot Robbie, entre otros.

Entre los regalos más esperados se encuentran un viaje de 12 días a Tanzania para dos personas o una estancia en las villas de Grecia. Sin embargo, también contiene algunas divertidas curiosidades como joyería comestible o parches antitranspirantes.

A continuación te mostramos la lista de los 55 artículos, valorizados en aproximadamente US$ 100,000, que forman parte de los regalos no oficiales para los nominados a los Oscar 2018.

- Un viaje de 12 días a Tanzania para dos personas, cortesía de International Expeditions.



- Un viaje de 7 días a Hawaii, en el resort Koloa Landing de Poipu.



- Una estancia en las villas del resort Avaton Luxury, en Halkidiki, Grecia.



-Un tratamiento de una semana en el spa de Golden Door, en California.



- Joyería comestible de la marca Chocolatines.



- Parches antitranspirantes para las axilas de la marca Dandi Patch.



- Limonada de la marca Southern Wicked Lemonade.



- Un estiloso spray de pimienta de la marca Pepperface.



- Un tratamiento de cirugía de rejuvenecimiento dental en la clínica Chao Pinhole.



- Un servicio de reconocimiento genético en la compañía 23andMe.



- Un collar de diamantes de comercio seguro de Luxura Diamonds.



- Un acceso a la app de citas NeverMissed.



- Una donación de 10.000 boles de comida para el refugio de animales de su elección y sacos de comida para perros de la marca Halo, Purely For Pets.



- Una mascarilla de tratamiento y una crema para el contorno de ojos de MZ Skin.



- Suministro de por vida de base de maquillaje por parte de Oxygenetix.



- Naranjas de producción local de California, cortesía de la app de envíos EpiFruit.



-My Improper Mother and Me, un libro escrito por Esther Fairfax sobre su madre, Lotte Berk.



- Un serum y un estimulador del folículo de Healing Saint's.



- Varias botellas del refresco mexicano Jarritos.



- 10 sesiones con el entrenador personal Alexis Seletzky.



- Suministro durante un año del programa de tratamiento de la piel ALLÉL's.



- Un cubo positivo Bangarang, consistente en una caja de madera con 199 tarjetas llenas de citas y acciones motivacionales.

- Labial que cambia de color de Blush & Whimsy.



- Velas de soja de Charleston & Harlow.



- El libro de cocina danesa Cook Yourself Happy.



- El libro infantil Curlee Girlee.



- Golosinas orgánicas y veganas de Delicacies.



- Productos desmaquillantes y de limpieza de la piel de Face It and Eye Love It.



- Camisetas de Happiest Tee.



- Suplementos para pérdida de peso de Hydroxycut Organic.



- Set de maquillaje de diez piezas de Inception of Beauty.



- Moneda simbólica de Justice for Vets.



- Una sesión de 18 minutos de tratamiento contra las fobias de Kalliope.



- Productos para pestañas de LE CÈLINE.



- Joyería irlandesa de Liwu.

Especialidades de maquillaje para mujeres mayores de Look Fabulous Forever.



Pasta de dientes My Magic Mud, que combina coco y carbón con bentonita.



Estuche de maquillaje de M.Y.O.



Kit creativo de 99 Creative WOWs.



Procedimiento rejuvenecedor de la piel de Nurse Gigi.



Tratamiento antiedad para la piel de Oumere.



Mascarilla y limpiador de Paiva Aloe.



Bombas para el baño de no experimentación animal de PETA.



Dos cajas-regalo gourmet de pretzels de Posh Pretzels

- Productos de tratamiento para la piel de la startup de belleza PROVEN.



- Tés detox de Quincy Herbals.



- Kit de cuidado oral de Quip.



- Una obra de arte certificada de Reian Williams Fine Art



- Sirope de arce Rouge Maple.



- Pulsera con piedras de tanzanita de Safi Kilima.



- Altavoz bluetooth que levita de Shop Modern Innovations.

- Bolsa gigante multiusos de The Green Garmento.



- Fiambreras para la comida de Vaya.



- Productos para el tratamiento del cabello de Totalee.



- Guante de hidratación portátil de Wetsleeve.



- Suplemento antiedad de 24k Gold Facial