El cantante Pharrell Williams se unió a Adidas para hacer una importante colaboración. Esta está inspirada en mujeres reales. La colección de ropa se llama ‘Now is her time’ que significa ahora es su momento. En imágenes de la campaña se muestra a mujeres dando de lactar, embarazadas, activistas y empresarias. Pero, no solo ello, sino que se ve a mujeres de distintas culturas, de distintos ámbitos y orígenes.

El objetivo de esta colaboración es dar un papel importante a todas las mujeres, promover la igualdad de género y dar visibilidad a sus trabajos. Por ejemplo, se logra apreciar a dos modelos embarazadas con sus barrigas descubiertas, a la modelo Isabela Rangel Grutman dando de lactar a su hijo, a la activista Nadya Okamoto, entre otros personajes.

La colección esta disponible desde el 31 de agosto y se vende de manera online en la pagina oficial de Adidas Originals. Aunque todavía no brindan una fecha para los países latinoamericanos. Asimismo, en la pagina de la marca, se logra apreciar ropa para mujeres, hombres y niños. Estas son prendas deportivas de colores muy encendidos y llamativos.