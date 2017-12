Podrías estar tomando mal la píldora anticonceptiva y no tenías idea

Sin duda, tomar píldoras anticonceptivas es una práctica que se ha normalizado en nuestra sociedad a través del tiempo. Sin embargo, todavía son muchas las mujeres que no pueden hablar de ello abiertamente y, aunque no lo creas, informarte y conversar sobre el uso de estas pastillas es de suma importancia para evitar riesgos. ¿Tomas píldoras anticonceptivas? Bueno, pues pregúntate si realmente lo estás haciendo de la manera correcta.

En primer lugar, cabe resaltar que, aunque su principal función es la de evitar un embarazo, esta también puede ser usada para evitar enfermedades. Según reveló el ginecólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Gorka Barrenetxea Ziarrusta, al portal de la revista Glamour, la píldora anticonceptiva puede tener otros efectos beneficiosos paralelos como reducir el dolor menstrual, eliminar ciertos quistes y evitar enfermedades.

MOMENTO JUSTO

¿Cómo saber si la estás tomando correctamente? Bueno, la posología de las píldoras anticonceptivas indica que debe iniciarse la caja el primer día del ciclo menstrual, es decir el primer día que te viene la regla. Un error común es comenzar a tomarlas el último día de la menstruación, pero esto es completamente equivocado.



Asimismo, es súper importante no olvidarte de tomarla diariamente, pues hacerlo genera que la píldora anticonceptiva pierda su efectividad. Puedes, por ejemplo, poner una alarma en tu teléfono para recordártelo o escoger un momento del día para convertirlo en una costumbre.

Otra forma de que la píldora anticonceptiva no funcione adecuadamente, según comenta el doctor Barrenetxea al medio Glamour, es que sufras de alguna enfermedad estomacal, diarrea o vómitos. En ese caso, el cuerpo no puede absorber el medicamento y será como si no las tomaras.

Evidentemente, también es súper relevante que puedas tener la asesoría médica al momento de comenzar a usar las píldoras anticonceptivas para que estas puedan adecuarse a tu propio organismo y evitar riesgos.