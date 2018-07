Te levantas, te bañas y vas a trabajar. Por la noche, regresas a tu casa, cenas y te acuestas en tu cama. Lloras, te deprimes, piensas en esa persona y luego... vuelves a llorar. Al día siguiente es lo mismo. Y el que sigue también. ¿Sientes que todos los días son exactamente iguales y que no terminan nunca? ¿No te sientes tú? ¿Estás triste y desganada? No te preocupes, sabemos cómo te sientes. No eres la primera ni serás la última.

Experimentar una ruptura amorosa puede ser complicado, doloroso y hasta un poco deprimente. Más aún si has llevado una relación bonita y duradera. Un día están de lo mejor y al día siguiente simplemente ya ni se llaman. Duele, lo sabemos, pero no es el fin del mundo. Como bien dice la frase: "no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista". Así que... ¡anímate! El final de una etapa puede ser el comienzo de otra mucho mejor. Una donde tú eres la protagonista.

Para pasar rápido esta etapa y aminorar lo daños, te recomendamos que inviertas el tiempo practicando un hobby que ames, viendo a tus amigas, reconectándote contigo misma y creando nuevas rutinas donde solo estás tú: siendo feliz y creciendo. Y para acompañarte en este camino, hemos recopilado para ti el playlist perfecto para superar una ruptura amorosa con todas aquellas canciones que tú y yo amamos y que necesitamos escuchar en momentos como este.

¡Párate y dale play a esta lista de Spotify que de seguro te sacará una sonrisa!