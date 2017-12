Esta es la primera tendencia que triunfará en el 2018

La moda ya comienza a dar su veredicto sobre las tendencias del 2018. Si quieres convertirte en una 'trendsetter', ya puedes comenzar a llevar esta tendencia que promete dar la hora durante el próximo año. Lo mejor de todo es que podrás lucirla en zapatos, prendas y accesorios, según se acomode a tu estilo.

Estamos hablando de la tendencia de lucir colores vivos en todo tipo de tenidas, e incluso, hasta en un 'total look'. Según lo anuncia Lisa Aiken, la directora de moda de Net-a-Porter. Además, según la revista inglesa "Who What Wear" el 2018 será el reinado de las tonalidades completamente saturadas en colores como el rojo, lila y rosado.

Asimismo, Pantone confirma estas revelaciones, pues al darse a conocer el ultra violeta, una tonalidad morada vibrante, como el color tendencia del año podemos afirmar que la moda lo acogerá en sus tenidas. Así pues, las casas de moda como Gucci, Versace o Loewe cayeron rendidas ante la magia del color violeta y además, juntaron 'looks' de tonos rojo brillante, naranja, fucsia y amarillo.

Lo mejor de esta tendencia es que los colores vibrantes favorecen al rostro, pues agregan luz e iluminan la tenida. Y, si no te animas a vestirte completamente con estos tonos en tendencia, siempre puedes comenzar con una brillantes botas rojas o por mezclarlos con uno de los clásicos black & white.