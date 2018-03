Descubre las principales tendencias que nos dejaron los Fashion Weeks

Estas son las tendencia que marcaron las pasarelas:

Abrigo de leopardo. Vas a quererlo. El leopard print es un neutro en el mundo de la moda, y Victoria Beckham, Max Mara y Gareth Pugh lo saben. Tras varias temporadas dedicadas a la serpiente y a la cebra, hace su regreso triunfal. “No solo trae la versión clásica (que introdujo Dior en los años 40), también vemos el abrigo de leopardo en tonos coloridos y combinando texturas”, cuenta la asesora Patricia Lozada.

One shoulder. Clásico de los años 80: enseñar uno de los hombros. En los desfiles de Vionnet, Adam Selman y Ulla Johnson se convirtió en el must have de temporada. Su corte estratégico genera volumen, por lo tanto, es perfecto para las siluetas triángulo (espalda estrecha). “También es una buena alternativa para crear ángulos en el caso de las figuras rectángulo (sin curvas)”, explica la blogger Katherine Castillo.

Big shoulders. Sí, los años 80 están de regreso y, con ello, los hombros grandes y exagerados. Antiguamente, los reyes o emperadores los consideraban símbolos de poder. Ahora, en las pasarelas de Gucci, Alexander Wang y Maison Margiela fueron los protagonistas. Ya en el Otoño 2015 se había visto a Vetements con el deseo por reinventarlos. Serán tu nueva obsesión.

Blankets. El pronóstico: llevarás tu manta a todos lados, tal como las modelos de MSGM, Calvin Klein y Ports 1961. Sobre los hombros o enrolladas en las manos como si fueran carteras, serán uno de los complementos favoritos. ¿Sabías que uno de los precursores de la propuesta fue Burberry con su colección Otoño 2014? Entonces las lucieron desde Sarah Jessica Parker hasta Olivia Palermo.

Capas. Un ícono de la década del 50. Burberry, Erdem, Moschino, Claudia Li y Delpozo hicieron su propia versión para el Otoño 2018. Puedes elegir una capa con peluche en el cuello, en colores vivos o con estampados. “Se puede lucir con cualquier tipo de prenda, menos con faldas o vestidos con vuelo, porque te ensanchará”, sugiere la asesora Patricia Lozada.

Quilted. Se refiere a la textura acolchada que se renueva en faldas, vestidos, abrigos, sastres. “Nació en 1965, gracias a Steve Guylas y su esposa Edna, como chaleco y para la caza y la pesca. Luego como chaqueta fue utilizado por la reina Isabel y se hizo popular en Europa”, revela la asesora Patricia Lozada. En estos días, marcó la pauta en Gucci y Marta Jakubowski.

Cuadros. Tartán, Príncipe de Gales, Vichy. Como nunca los habías visto. Si quieres que los cuadros destaquen, combínalos con piezas de colores neutros o sólidos. Si tu cuerpo es tipo triángulo invertido, utilízalos en la parte inferior para darle amplitud a tus caderas, por ejemplo, en una falda. ¿O te provoca llevarlo al siguiente nivel? En este caso, mezcla cuadros con cuadros. Así lo proponen Emilia Wickstead, Max Mara, Richard Marlone y Fendi. Sin duda, han tomado las pasarelas.

Efecto pañuelo. ¿En qué consiste? “En ponerte prendas, como blusas, pantalones o faldas, con los famosos estampados que se solían llevar en los pañuelos de seda durante los años 80 y 90”, afirma la blogger Katherine Castillo. Así es, los clásicos prints de Hermés, de Dries Van Noten, de Gucci y de Versace. Dale el toque lady con un vestido efecto pañuelo y unas botas.

Accesorios y zapatos. Las chalinas cobran protagonismo. “Incluso en clave oversized, cubriendo parte del mentón”, dice la blogger Castillo. Eso sí, evita agregar volumen en tu cuello si no es largo. ¿Sabes qué aretes estarán de moda? Los Bold earrings, grandes, más allá de la proporción regular, y tan largos que rozan los hombros. “Si tienes el rostro cuadrado, los circulares serán los más indicados”, asegura Lozada. En carteras, las redondas son las más deseadas. Basta ver las pasarelas de Gucci y Moschino.

Maquillaje y peinado. En la temporada Otoño-Invierno 2018/2019, hay una tendencia: apostar todo por la mirada. Las sombras coloridas –rojas, turquesas, amarillas– en los párpados de las modelos de Adam Selman y Salvatore Ferragamo; los apliques que salen de lo convencional en las pasarelas de Prada y Jeremy Scott; y el glitter de Genny y Preen by Thornton Bregazzi son prueba de ello. “Ten en cuenta que la regla es marcar uno de los dos (ojos o labios) y dejar al natural lo otro”, añade la maquilladora Anita Valdez.