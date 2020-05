En el mundo de la moda existen muchos eventos importantes y el primer lunes de mayo en definitiva, es uno de ellos. En esta fecha se lleva a cabo la Gala Benéfica de Recaudación de Fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York (Met), y es conocida por ser una noche en donde la creatividad no tiene límites, es un derroche de extravagancia y elegancia, ya que tenemos la oportunidad de apreciar las piezas más exquisitas de los diseñadores más reconocidos.

Sin lugar a dudas, más de uno de nosotros a oído hablar sobre este gran evento; sin embargo, no todo el mundo sabe exactamente porqué se celebra. Básicamente, este departamento del museo, el cual está dedicado a la historia del traje y la moda, que dispone de una colección propia y organiza exposiciones temáticas cada año, debe financiarse íntegramente por sus propios medios.

Por esta razón, este evento se realiza desde 1948 cuando la reconocida publicista Eleanor Lambert organizó la gala con un fin filantrópico para la sociedad de Nueva York, y desde ese momento, se celebra durante la inauguración de la exposición temática anual, que consiste en una cena privada con actuaciones musicales. Desde 1995, Anna Wintour, la directora de la revista Vogue y probablemente la mujer más poderosa de la industria es la encargada de organizar dicho evento.

La idea de esta exposición es poder elevar la moda a una connotación artística, antropológica e histórica, con la cual se pretende congregar a profesionales de todo el mundo, en otras palabras, celebridades del cine, la moda, la música, el deporte, la televisión, empresarios, la política, entre otros.

Definitivamente, es un evento en donde la exclusividad es su principal sinónimo, ya que solo se puede asistir por invitación y tras ser convocado se espera que realices una donación de 30.000 dólares por silla. Mientras que, si eres invitado como corporación, la donación es de 275.000 dólares.

No obstante, no es nada fácil recibir una invitación a la gala, así seas una de las estrellas más populares de Hollywood, puesto que aunque los requisitos impuestos por Wintour son todo un misterio, se conoce el caso de algunos artistas quienes han sido vetados del evento, así como hay otros, quienes parece que no disfrutan de posar con sus excéntricos atuendos y joyas, ya que lo consideran una fiesta aburrida y superficial.

Por tal motivo, aquí te contaremos quiénes son los famosos que probablemente nunca más volveremos a ver en una de las fiestas más ostentosas de la moda internacional.

-DONALD Y MELANIA TRUMP-

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa eran una de las parejas más excéntricas y poderosas de Nueva York, por lo que su presencia en el evento era un hecho. Sin embargo, su convicción política, generó cierta fricción con la abiertamente demócrata Anna Wintour, quien apoyó durante su campaña a Hillary Clinton, declarando en más de una ocasión que no existe posibilidad alguna que la controversial pareja pueda recibir una invitación a la gala. “Tienes que defender aquello en lo que crees, y tienes que tener un punto de vista”, refirió la editora de moda.

La pareja presidencial no volverá a acudir a la Gala del Met, debido a las diferencias políticas con Anna Wintour. (Foto: Getty Images)





-TIM GUNN-

Es increíble pensar que este gurú de la moda y mentor de los diseñadores en el reconocido programa “Project Runway” haya sido vetado del evento. En el 2010 Gunn lanzó un libro en el que habló sobre una anécdota de Anna Wintour, en la cual refiere que la directora de Vogue obligaba a sus guardaespaldas que la cargaran porque no le gustaba usar los ascensores. A pesar de que se le exigió al asesor de imagen que se retracte, él se negó rotundamente.

El reconocido asesor de imagen y conductor de televisión reveló en el 2010 una anécdota de Anna Wintour, lo que probablemente hizo que estuviera en la lista negra del evento de moda. (Foto: Shutterstock)

-RACHEL ZOE-

Probablemente una de las estilistas más conocidas por tener entre sus clientes a las estrellas más populares de Hollywood; sin embargo, no se salvó ser extraoficialmente vetada, puesto que en el 2007 llegó a afirmar en una entrevista con The New York Times que era ella generaba mayor impacto e influencia en la industria de la moda que las mismísima Anna Wintour.

“Anna Wintour es una de mis heroínas, pero las personas siempre dicen que yo soy más influyente en el mundo de la moda", dijo la famosa estilista en una entrevista con The New York Times. (Foto: Shutterstock)

-COCO ROCHA-

Una de las modelos más destacadas de la industria; no obstante, en repetidas ocasiones ha sido cuestionada sobre su ausencia en la Gala del Met, dando a entender que eso deberían preguntarle a Anna Wintour. Las malas lenguas aseguran que hubo una riña entre Coco y la cantante Katy Perry a cuenta de un vestido repetido (que había llevado Rocha), la disputa al ser trasladada a las redes sociales con una clara ganadora: Perry quien fue la favorita de Wintour.

La modelo desató la polémica con unas declaraciones a un medio internacional donde comentaba que siempre "es un honor asistir a la Gala Met". A la pregunta de que por qué no iba a asistir en el 2017, la modelo respondió: "No sé, tendrás que preguntarle a Anna Wintour". (Foto: Shutterstock)

-GWYNETH PALTROW-

Gwyneth Paltrow es considerada como toda una diva de Hollywood, su mal carácter y aires de superioridad, la han catalogado como una de las celebridades más odiadas. Es probable que su fama le haya jugado una mala pasada en el evento, ya que poco después de la gala del 2013 la actriz declaró que estaba aburrida de asistir y que era muy incómodo, puesto que hacía demasiado calor porque había mucha gente. Tanta sinceridad pudo ser la causante de su ausencia hasta su reaparición, en 2017.

Gwyneth Paltrow desfiló en la alfombra roja del Met Gala el pasado 1 de mayo del 2017. (Foto: Shutterstock)

-DEMI LOVATO-

La cantante hizo su debut en la Gala del Met en el 2016, siendo una de las estrellas más alabadas de dicha edición. Sin embargo, Lovato tiempo después comentó que no había disfrutado mucho el evento, inclusive refirió que prefería estar en una reunión de Alcohólicos Anónimos, en donde las personas tienden a ser más auténticas. “Tuve una experiencia terrible”, dijo la artista a la revista Billboard.

La cantante Demi Lovato acudió a la edición del 2016 de la Gala del Met: "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology" con un vestido de Moschino diseñado por Jeremy Scott. (Foto: Shutterstock)

-ZAYN MALIK-

El ex miembro de la banda One Direction le contó en una entrevista a la revista GQ sobre su participación en la gala, destacando que prefiere evitar este tipo de fiestas y enfocarse en cosas más productivas. Esto sucedió después de acudir junto a su novia, la supermodelo Gigi Hadid, quienes iban coordinados en trajes firmados por la casa de moda italiana Versace.

Zayn Malik y su novia, la supermodelo Gigi Hadid, asistieron a la Gala del Met del 2016 en donde lucieron piezas exclusivas diseñadas por la firma italiana Versace. (Foto: Shutterstock)

