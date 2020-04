Ayer se cumplieron dos años tras el estreno del sencillo “Sin Pijama” de la cantante estadounidense-mexicana Becky G y la artista dominicana Natti Natasha. Este tema escrito por Nate Company, Camilo, Rafael Pina y producido por Daddy Yankee, Mau & Ricky y Jon Leone, es el quinto sencillo del álbum debut en español de la californiana bajo el sello discográfico de Sony Music Latin. Además, alcanzó el número uno en Bolivia y España, así como el top 10 en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay.

Definitivamente, esta canción de reggaetón ha marcado un hito en la música latina, no solo por recibir una certificación de platino en los EE. UU, sino que a la fecha el videoclip dirigido por Daniel Durán (“Mayores” y “Zooted”) sobrepasa el 1.6 mil millones de visitas en Youtube y se convirtió en el videoclip femenino más visto del 2018.

¿Todavía con el pijama puesto? 👀 ¡Aquí tenemos la excusa perfecta para quitárnoslo! Tras más de 1.6B views en Vevo, el exitoso videoclip #SinPijama de @iambeckyg y @NattiNatasha cumple 2 años ¡Unete a la #SinPijama party! 💃🏻

▶︎https://t.co/cmO0ScjbIw pic.twitter.com/WNxpcJF9Bu — Vevo España (@VEVO_ESP) April 20, 2020

Cabe recordar que al momento del estreno, no solo se convirtió en la canción más bailada en las discotecas en todo el mundo, sino que también causó polémica por su letra bastante atrevida, la cual se centra en la fantasía de los hombres por saber qué es lo que sucede entre las mujeres durante una fiesta de pijamas.

Por esta razón, Gómez indicó que utiliza su música para fomentar el empoderamiento femenino, “Ser feminista no es decir a otras chicas qué pueden y qué no pueden hacer. Con mis canciones y mis decisiones seguiré demostrando que hay que aceptar que cada una tiene su estilo y sus gustos, y yo voy a apoyar a esas mujeres felices y seguras que quieren vivir la vida así. Eso también es ser feminista”, señaló en una entrevista para el medio La Vanguardia.

Asimismo, comentó que al inicio sentía que este nuevo tema sería todo un éxito, pero que a su disquera no le dio mucha confianza, así que estuvo evaluando muchas alternativas hasta que se contempló la idea de interpretarla junto a otra cantante y es en ese momento que todo el equipo se dio cuenta que tenían un hit en potencia. Finalmente, se concretó la colaboración con Natti Natasha, quien aseguró que no lo pensó dos veces y aceptó la propuesta.

“La conocí ese día y al instante sentí que era una hermana porque ninguna se sintió más grande que la otra, sino que iba a ser una colaboración de apoyo mutuo. Estoy feliz que hayan aceptado esta combinación hecha por ambas y lo más importante, hecha de corazón”, explicó Natti Natasha.

Pero cuáles han sido sus proyectos y logros desde aquel inolvidable éxito. Tal vez como muchos de nosotros pudimos ver el pasado fin de semana, ambas artistas latinas participaron en el evento “One World: Together At Home”, el cual fue una transmisión curada por Lady Gaga en alianza con Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de poder agradecerles a través de la música a todas las personas que están en la línea de batalla para combatir al coronavirus, y para compartir un momento ameno con las miles de personas alrededor del mundo que están en casa cumpliendo con la cuarentena.

A continuación, te contaremos a detalle qué ha sido de la vida de estas dos artistas latinas.

-Becky G-

Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, es una cantante californiana de ascendencia mexicana, quien es recordada por canciones como “Becky from the Block” (2013), “Can’t Get Enough” (2014), “Shower” (2014), entre otros.

Sin embargo, tras haber lanzado en abril del 2018 el single “Sin pijama”, al año siguiente la cantante anunció su primer disco de estudio “Mala Santa”, lo que la catapultó a ser una de las referentes actuales de la música urbana latina.

“Haciendo música urbana, como mujer, muchos me dijeron que no iba a funcionar porque en primer lugar, “las mujeres no vendemos boletos”, “nunca vamos a tener nuestra propia gira”, “no van a tocar nuestras canciones en la radio”, etc. Pero lo hicimos, lo hice y aquí estamos”, señaló la cantante en una entrevista con EFE.

Entre las canciones que conforman su exitoso álbum están “Dollar” junto a Myke Towers, cuyo video alcanzó las 235 millones de reproducciones, “Mala Santa”, con más de 170 millones de reproducciones, entre otros éxitos en colaboración con Zion & Lennox, Farruki, Paulo Londra, Bad Bunny y Mau & Ricky.

El pasado mes de mayo, la cantante interpretó el tema oficial en español de la cinta “Aladdin” junto a Zayn Malik “A Whole New World”, el cual alcanzó 22 millones de reproducciones en Youtube. También colaboró con J-Hope (BTS) y lanzaron “Chicken Noodle Soup”, el cual se convirtió en un hit internacional, ya que logró más de 100 millones de reproducciones en Vevo.

Igualmente, una de las colaboraciones más recordadas de la artista es la que realizó junto a Maluma, puesto que decidieron unir fuerzas para esta canción titulada “La Respuesta” donde no solamente el tema es espectacular, sino también el clip es excelente, motivo por el cual alcanzó más de 300 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

No podemos olvidar su más reciente éxito, “They Ain’t Ready”, una balada R&B con toques de trap, el cual abarca temas como sobre el amor y la esperanza, por lo que definitivamente, su mensaje nos anima y ayuda a poder sobrellevar esta difícil situación por la que estamos atravesando.

Finalmente y tras varias semanas de incógnitas y pistas, la agrupación Gente de Zona anunció a través de sus redes sociales que colaborará con la cantante en su próximo sencillo titulado “Muchacha”, que se estrenará este jueves.

-NATTI NATASHA-

La cantante de 33 años nacida en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, inició su carrera tras firmar un contrato con Orfanato Music Group grabando “Hold Ya (Remix)” con Gyptian y Don Omar, lo que le permitió hacerse un lugar en el mundo de la música. También es conocida por interpretar en el 2011 nuevamente junto a Don Omar la exitosa canción “Dutty Love”.

Por tal motivo, no solo es considerada como la artista latina más influyente de los últimos tiempos, ya que ha demostrado el verdadero poder de la mujer en la industria musical, sino que además ha logrado convertirse en la primera artista urbana femenina en sobrepasar los 2 mil millones de visitas en Youtube con un solo video, gracias al éxito mundial del 2017 “Criminal” junto a Ozuna.

No caben dudas que, Natti Natasha es una artista que continúa cosechando éxitos con sus últimas colaboraciones, tales como “La Mejor Versión de Mí” (remix) junto a Romeo Santos, cuyo video supera las 303 millones de vistas en YouTube; “Runaway” ft. Daddy Yankee, Sebastian Yatra y los Jonas Brothers obteniendo más de 279 millones de vistas.

Otro de sus más recientes éxitos es “Despacio” junto a Nicky Jam, Manuel Turizo y Myke Towers, lanzado bajo el sello de Pina Records en febrero de este año, el cual logró más de 3 millones de vistas en YouTube en menos de 24 horas y debutó en tendencia #1 en México, Nicaragua, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y Paraguay. Actualmente, el video cuenta con más de 35 millones de vistas en YouTube y sigue en ascenso.

El año pasado lanzó su primer álbum de estudio “IlumiNATTI” que ya ha sobrepasado más de 1.3 mil millones de streams y ha obtenido discos Multi-Platinos alrededor del mundo.

Cabe destacar que, el pasado viernes 3 de abril dio a conocer su más reciente colaboración “Honey Boo” junto a la agrupación CNCO, cuyo video ya cuenta con más de 14 millones de vistas en YouTube. Definitivamente, Natti Natasha se ha convertido en un fenómeno de la música a nivel global y cada tema que lanza logra un éxito sin igual.

