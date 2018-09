Esta podría ser la razón por la que te va mal en el amor, según tu signo

Las relaciones amorosas son de aquellas experiencias que poseen ambas caras de la moneda: además de ser lindas, traen sus problemas. Si hasta ahora tu experiencia en el amor no ha sido muy buena, o si aún no has sido afortunada con cupido, puede que tu horóscopo te dé algunas luces sobre el porqué te está pasando.

Y es que, si bien todas queremos encontrar aquel amor verdadero que nos ame con defectos y virtudes, hay ciertas actitudes que según nuestro signo zodiacal tendemos a llevar al extremo. Atrevernos a conocerlas y aprender a manejarlas es importante, ya que podría llevarte a entablar relaciones amorosas más prósperas y saludables.

Para saber cuál es aquella actitud que te podría estar jugando en contra en las batallas del amor, recorre el horóscopo que acompaña esta nota.