Revista rechaza a modelo de Victoria's Secret por "exceso de curvas"

Nina Agdal es una modelo que, con solo veinticinco años, se ha abierto paso en la industria de la moda. Ella ha posado para marcas como Victoria’s Secret y Babe, además de haber sido portada de reconocidas revistas como Sports Illustrated Swimsuit y Maxim. Sin embargo, hubo una publicación que le dijo que no, debido a su figura con "demasiadas curvas".

La modelo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que contó las razones que tuvo el editor de la revista para no publicar su portada, entre ellas, que la modelo tenía demasiadas curvas. Pero además, Nina Agdal dejó un mensaje empoderador para todas las mujeres, pues según comenta, ella abraza sus curvas.

Con una foto en 'topless' y un poderoso statement, Nina Agdal reveló su indignación: "Hoy, estoy decepcionada y consternada por la dura realidad de esta industria. Unos meses atrás, asentí en realizar una sesión de fotos con un equipo creativo en el que creía y con el que estaba contenta de colaborar. Cuando mi agente recibió un email concluyendo que no iban a publicar mi portada porque 'no reflejaba bien mi talento' y 'no encajaba en el mercado', el editor afirmó que mi apariencia se había desviado de mi portafolio y que no encajaba en el tamaño de las muestras, algo que es completamente falso".

Asimismo, la modelo afirmó que está cómoda con su cuerpo y con su estado mental. "No he crecido como una modelo de pasarela y nunca he sido un palo delgado. Ahora, más que nunca, abrazo mis curvas y entreno en el gimnasio para mantenerme fuerte y, más que cualquier otra cosa, cuerda", indicó en Instagram.

Una publicación compartida por Nina Agdal (@ninaagdal) el Dic 27, 2017 at 3:33 PST

Sí, hasta una conocida modelo puede pasar por estas situaciones debido a la forma de su cuerpo, por lo que Nina Agdal dejó un mensaje para todas las mujeres: "Decidí revelar una imagen para hacer tomar consciencia y apoyar una problemática que es más grande que lo que me sucedió a mí, y que afecta a muchas personas que no son de la industria de la moda. Juntemos a las mujeres en celebración de nuestros cuerpos. Encontremos maneras de levantarnos entre nosotras, en vez de, constantemente, encontrar formas de destruirnos", sentenció.