La cantante impresionó a sus fans con una gran noticia en sus redes sociales. En el cual menciona que está muy orgullosa de aparecer nuevamente en la portada de la revista Vogue. Cabe recordar que Rihanna tuvo las portadas en el año 2011, 2012, 2014, 2016, 2018 y este año sería la sexta vez que lo hace. La cantante, actriz, y empresaria se luce con un atuendo de su propia línea de ropa “Fenty”.

Riri luce con un abrigo de transparencia en tonalidad melón. Este presenta una capucha compuesta por varias ligas que sobresalen. Para complementar su look, optó por unos aretes plateados largos en forma de bolas y un maquillaje en tonos tierra que hacían juego con el atuendo. Asimismo, la cantante estuvo bajo el lente de Ethan James Green y maquillada por Kanako Takase.

Por otro lado, la revista mostró otro atuendo de Rihanna, donde luce un vestido en tonalidad melón. Este presenta varias transparencias y texturas originales. En la misma descripción se menciona lo siguiente: "Nuestra estrella de portada de noviembre @badgalriri no es ajena a tomar una posición, y eso incluye cuando llegó una oferta para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. “No podría atreverme a hacer eso”, dijo. “¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No es mi gente Simplemente no podría ser un vendido. No podría ser un facilitador”.