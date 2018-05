Rihanna ha revelado sus mejores secretos de maquillaje en un nuevo video para la revista Vogue. En tan solo diez minutos, da sus mejores tips para un look 'ready to go'.

Empieza por la base, el contorno y un poco de corrector en las ojeras. Ella asegura que siempre es bueno definir bien el rostro y, por eso, es amante del contorno: lo coloca bajo los cachetes, en la frente y en la nariz. "Es importante que hagas el contorno según la forma de tu rostro, no según un tutorial en Youtube, porque todos tenemos formas distintas", aconseja.

Continúa con las cejas y luego aplica sombras de ojos. Opta por una combinación entre marrón y rosado para un look divertido y con profundidad. Sigue con el iluminador, máscara de pestañas y un lip gloss.

Aquí te dejamos el video completo para que le des un vistazo a la rutina de maquillaje de Rihanna en solo diez minutos. ¡Pruébala!