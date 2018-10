¿Cómo hacernos un autoexamen de mama?

La mayoría de las mujeres terminamos de desarrollar nuestros senos a los 20 años de edad, a partir de ahí es cuando debemos realizarnos un autoexamen de mama.



Lo ideal es hacerlo después de haber terminado de menstruar o a la mitad del ciclo menstrual. Para las mujeres en etapa de menopausia es recomendable que el autoexamen sea una vez al mes y en fechas fijas.

Pero, ¿cómo hacerlo? El doctor Gilmar Grisson, cirujano oncólogo de la Liga Contra el Cáncer, nos enseña la manera correcta de realizarlo.

1. Lo primero que tendrás que hacer es pararte o sentarte frente a un espejo.

2. Analiza tus dos mamas, ambas deben ser simétricas. Una puede ser más grande que la otra, pero en simetría. Esto significa que los pezones deben de estar apuntando para el mismo lado.



3. No debe de haber protuberancias o hundimientos, y la piel no debe de tener rugosidades o estar acartonada, ya que la piel de la mama es elástica y tersa, si es que no cumplen estas características puede ser por un cáncer.

4. Al palparte, el codo de la mama que vas a examinar debe de estar arriba con la mano atrás de la cabeza para exponer bien la mama.



5. Con la otra mano haz una presión en la mama en busca de tumores. Si el tumor tiene 1 centímetro significa que este ya vivió en tu cuerpo entre 8 a 10 años. La mamografía puede encontrar tumores de 4 a 5 milímetros, por lo que es importante que las mujeres se las hagan.

6. En caso la mama sea muy densa, las ecografías y resonancias magnéticas pueden ayudar a completar a la mamografía. De todas formas, es bueno decir que no existe ningún examen 100% seguro de detección, pero la mamografía es el más preciso.

Dato: Este 21 de octubre se llevará a cabo la Carrera y Caminata 5K y 15K de AVON Contra el Cáncer de Seno, la cual se realizará en el Pentagonito (San Borja) y es una buena oportunidad para hacer ejercicio y apoyar a la Liga Contra el Cáncer.