El amor surge de manera inesperada y en lugares poco predecibles. Estrellas del mundo del cine nos muestran que el amor puede ser duradero y solido, pese a que todos los reflectores estén sobre ellos. A pocos días de San Valentín, entérate en esta nota, cuáles son las parejas que nos demuestran que el amor sí existe.

Blake Lively y Ryan Reynolds, Emily Blunt y John Krasinski, Michael Douglas y Catherine Zeta Jones son algunas de las parejas más sólidas. Por ejemplo, esta el caso de los esposos Will y Jada Smith. Ellos se conocieron en el set de la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’, aunque el papel de Jada fue muy corto, Will no la dejó escapar. En 1998 se casaron y actualmente tienen dos hijos: Jaden y Willow.

Para conocer a las parejas más solidas de Hollywood, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.