Seis hábitos comunes que dificultan que pierdas peso

El alcohol. Escoger bebidas con menos calorías o con ingredientes light no es suficiente. El problema con beber alcohol no solo es la resaca. Este hace trabajar excesivamente al hígado que, en lugar de procesar grasas, tendrá que desintoxicar a tu cuerpo. Además, el alcohol no solo es bastante calórico, estimula el apetito y mientras más bebas, más hambre tendrás. Entonces, ¿qué es lo que buscarás? Bingo, alimentos con alto contenido calórico. (Foto: Shutterstock)