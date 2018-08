Serena Williams: esta es la sudadera que diseñó para Meghan Markle

La amistad que han cosechado Serena Williams y Megan Markle parece ser más grande de lo que imaginábamos. Si también te sorprendiste cuando la exitosa tenista asistió a la boda real, no creerás el regalo que ahora le hizo llegar a la duquesa de Sussex.



Tanto Megan Markle como Serena Williams, han demostrado ser mujeres fuertes, que no temen en alzar su voz cuando no están de acuerdo con algún tema en particular. Tal vez por esta razón se llevan tan bien. Pero como el deporte está en el ADN de Serena, y sabiendo que Markle también la ha apoyado en más de un torneo de tenis desde las tribunas, ella decidió regalarle una de las sudaderas que forma parte de su línea de ropa independiente para mujeres, detalló el portal Grazia.es.



Una publicación compartida de Serena (@serena) el 23 Ago, 2018 a las 12:39 PDT

La sudadera con capucha, que lleva estampada la palabra 'Royal', fue diseñada por la misma Serena Williams, y está disponible en la página web de la tienda de la tenista. ¿El precio? 90 dólares.

Bajo el nombre de 'Royal Duchess Cropped Hoodie', esta sudadera es una de las prendas favoritas de Serena Williams. Por ello, no ha dejado pasar la oportunidad de lucirla en más de una entrevista o evento especial.



Revisa la galería que acompaña la nota y descubre más de esta sudadera.