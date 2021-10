Desde que se anunció ‘Just Like That’, el ‘reboot’ de la serie ‘Sex and the City’, no han parado de salir a la luz ‘spoilers’ que nos van adelantando un poco de lo que veremos a partir de diciembre, mes en el que se estrenará el proyecto. Sin embargo, el adelanto de este jueves ha dejado a más de una sin palabras. Se trata de videos y fotografías de Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie Bradshaw, besando a un actor que no es Chris Noth (Mr. Big), quien interpreta a su pareja sentimental en la serie.

Las fotografías fueron tomada en una calle en Nueva York, durante la grabación de la serie. Además, un video circulando en las redes sociales muestra la escena en cuestión, en el que se ve que ambos personajes conversan, se ríen y luego se besan a las afueras del departamento de Carrie. Según el diario Daily Mail, esta semana se grabó otra escena romántica con ambos actores.

¿Qué significa esto? ¿El eterno romance entre Carrie y Mr. Big acaba en esta nueva temporada? ¿Carrie tendrá un nuevo amor? Lo cierto es que no hay una historia segura hasta el momento. Pero sí muchas teorías. En el mes de julio, el medio Page Six filtró una escena en la que Carrie habla de lo mal que está su matrimonio. Tras las recientes imágenes, podría tratarse de un divorcio entre la queria pareja de ficción.

Sin embargo, mucho se ha hablado de la muerte de un personaje en esta entrega. ¿Se tratará de Mr. Big? Tendremos que esperar para averiguarlo. Lo que sí tenemos seguro es que la vida amorosa de Carrie Bradshaw tendrá un giro en esta temporada...¿estás lista?