“Sex And The City”: los zapatos más icónicos de Carrie Bradshaw El estilo de Carrie Bradshaw en “Sex And The City” se proyectaba a cada paso que daba. Y sus zapatos jugaban un rol protagónico en sus looks.

En "Sex and the city", Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, lució increíbles zapatos de marcas como Manolo Blahnik, Christian Louboutin y Jimmy Choo. (Foto: Difusión/HBO)

Simple y casual. Diseño de Manolo Blahnik (Foto: Difusión)

Para un look sofisticado. Diseño de Christian Louboutin. (Foto: Difusión)

Unos zapatos para ser la reina de la noche. Diseño de Dior. (Foto: Difusión)

Clásicos y simplemente preciosos. Se destaca la suela roja, uno de los emblemas de los zapatos de Christian Louboutin. (Foto: Difusión)

Este par tiene una historia especial. Carrie es invitada a una fiesta en casa de una amiga, quien la obliga a sacarse los zapatos al llegar. Sus adorados zapatos se pierden. Tras pedirle que se los reponga y ante la negativa de su amiga, la protagonista opta por hacer una lista 'de boda' consigo misma en Manolo Blahnik. ¿El único artículo de la lista? Pues este hermoso par. (Foto: Difusión)

No podíamos dejar de hablar de los Manolo's que propician que Carrie vuelva con Mister Big. La fashionista olvida el par en el departamento en el que ambos iban a vivir luego de casarse. Tiempo después de que el susodicho la deja plantada en el altar, Carrie regresa a la propiedad el día en el que esta será entregada al nuevo dueño para así rescatar sus hermosos zapatos. Allí se encuentra a Mr. Big, quien finalmente opta por pedirle nuevamente matrimonio utilizando los lindos zapatos. (Foto: Difusión)

Diseño de Dior. (Foto: Difusión)

Perfectos para complementar un look audaz. Diseño de Christian Louboutin. (Foto: Difusión)