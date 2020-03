5 tips para volver a tener citas luego de una ruptura

Terminar una relación es una situación difícil de enfrentar. Pero volver a empezar otra puede serlo aún más. Aquí te mostramos algunos consejos para regresar al mundo de las citas y darle una nueva oportunidad al amor.

1. Trata de no presionarte a ti misma. Lo primero que debes hacer es quitarte esa idea de que tu próxima cita tiene que ser el amor de tu vida. Evita estar azotándote porque aún no tienes un compañero al lado y tus amigas más cercanas, sí. Fluye y sé tú misma.

2. Expande tus amistades. Ya sabes lo que dicen: gente nueva, círculos sociales nuevos. Te recomendamos frecuentar lugares a los que no te habías atrevido a entrar antes. Sal de tu rutina y conoce a nuevas personas, quizás tu pareja perfecta esté donde menos lo piensas.

3. Aleja los fantasmas del pasado. Encontraste a alguien que se animó a invitarte a salir, pero tú le dijiste que no. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que vuelvan a lastimarte. Si no te olvidas del pasado, nunca avanzarás. Mejora tu actitud y sé abierta ante cualquier posibilidad. Recuerda: es hora de socializar.

4. Tómalo con calma. También puede suceder que aceptas una primera cita y tú ya estás hablando de sus futuros hijos y de conocer a sus papás. Relájate. Está bien que te agrade mucho este nuevo compañero, pero eso siempre significará desesperación de tu parte.

5. Aprende a decir “no”. El hecho de que regreses al ruedo amoroso no significa que seas complaciente contigo misma. Si no quieres ir a determinado lugar o hacer cosas que no deseas, simplemente di “no”. Finalmente, bien dice el dicho: a veces, es mejor estar sola que mal acompañada.