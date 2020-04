6 cosas que te hubiera gustado saber antes de casarte

Una boda va más allá de la fiesta con los amigos, las fotografías para el recuerdo o los besos apasionados. Es compromiso y futura convivencia. Aquí te reseñamos algunas cosas que quizás quisiste saber antes de dar el sí, pero que aún estás a tiempo de conocer.

1. Aprender a pedir disculpas

Admitir los errores propios puede ser muy difícil para todos. Pero en el matrimonio, no saber cómo decir "lo siento" puede llegar a deteriorar muchísimo la relación entre ambos, ya que, en lugar de resolver los problemas juntos, gastarán todo su tiempo discutiendo quién tenía la razón.

2. Entender que el matrimonio es una decisión, no un logro

Si bien el matrimonio siempre será motivo de celebración, hoy en día algunas mujeres han empezado a verlo como un rito de paso en sus vidas. Bajo esa perspectiva, empezarás a ver ese lazo como un elemento a tachar en la lista de cosas por hacer, en vez de la decisión arriesgada, seria y hermosa que es.

3. Comprender que no todo es comodidad ni seguridad

El matrimonio proporciona numerosos momentos de tranquilidad. Sin embargo, a pesar de lo mucho que crees que conoces a tu pareja, ninguna relación es 100 por ciento segura y predecible. Todos somos imperfectos y por ende incapaces de ofrecer un comportamiento perfecto todo el tiempo. No dejes que eso arriesgue tu matrimonio y aprende a aceptarlo.

4. Tendrás que enfrentar todos esos problemas que ignoraste en el pasado

Imagínate que siempre has sido un poco insegura. Eras consciente de ello, pero no lo asumías como un real problema. Sin embargo, ahora tienes a tu lado a alguien que te lo hace recordar todos los días. Bueno, pues, es hora de enfrentar todos esos defectillos que dejabas de lado... siéntete bien tú misma para que se refleje en tu relación.

5. Saber que nunca reirás tanto en tu vida

La risa es, probablemente, una de las mejores partes del matrimonio. Siempre es bueno saber que siempre pueden confiar en el sentido del humor de ambos para resolver cualquier inconveniente. Sí, reír puede ser la mejor medicina si se lo permitimos.

6. Hacer las cosas bien significa escuchar atentamente

El buen trato hacia tu pareja no se basa en hacer lo que quiera o como creemos que quiera. Se trata de escuchar y saber exactamente cuáles son las fortalezas y debilidades de la relación. Ojo, no pretendas hacer una especie de análisis FODA de cómo van las cosas, porque podría no terminar bien la cuestión. Simplemente, conócelo a través de él mismo y de o que te diga.