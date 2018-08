¿Dónde está Solsiret Rodríguez? Han pasado dos años desde su desaparición

Hace 2 años, un jueves 23 de agosto de 2016, la activista feminista Solsiret Rodríguez Aybar desapareció. Ella vivía con su expareja Brian Villanueva Castillo, sus hijos y la familia de él, en un complejo habitacional de la avenida Colonial, lugar donde Solsiret registró actividad por última vez, según un reporte de comunicaciones emitido en febrero de 2017. Desde entonces las investigaciones no han avanzado más.

El 26 de agosto de 2016, sus padres, doña Rosario Aybar y don Carlos Rodríguez, se acercaron a poner la denuncia al Departamento de Investigación Criminal del Callao (Depincri) por la desaparición de su hija. El técnico de turno les aconsejó que lo hagan una semana después porque “Solsiret estaba con la cabeza caliente, consiguió otro por ahí y ya regresaría", según las palabras de este funcionario. “Yo confié en él por su basta experiencia, pero el superior de la Depincri denigró a mi hija porque era mujer, porque pertenecía a un grupo feminista", señala Carlos Rodríguez.



El 1 de setiembre, una semana después, regresaron y asentaron la denuncia. El caso se encuentra en la Quinta Fiscalía Penal del Callao, a cargo de la fiscal María Magdalena Quicaño Bautista y en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI PNP. Cinco meses después, se emitió el primer reporte de las comunicaciones de Solsiret (del 23 al 26 de agosto) el cual arrojó que ella nunca abandonó la zona de la avenida Colonial.



Desde el mes de noviembre del 2016, los familiares de Solsiret solicitan los mensajes del Facebook y Whatsapp a la fiscal María Magdalena Quicaño Bautista, y desde marzo del 2018, esperan el reporte del estudio de geolocalización de los últimos mensajes y llamadas del teléfono de Solsiret. Sin embargo, la fiscal aún no ha gestionado las diligencias para obtener esta información.



"Parece que existe una falta de sensibilidad, desidia o corrupción para seguir investigando dónde está mi hija", reclama consternada Rosario Aybar. Y continúa: "yo estoy en tratamiento psicológico pero eso no me detiene a seguir luchando porque tengo que afrontar todo lo que venga después. Mientras no me demuestren lo contrario yo seguiré pensando que mi hija está viva. Hasta ese momento no voy a bajar los brazos", culmina.

Actividades por Solsiret Rodríguez

El lunes 20 de agosto, desde las 8:00 a.m., desde la cuenta "Buscamos a Solsiret" se inició una campaña en redes sociales. Organizaciones feministas, congresistas, periodistas y personas independientes conmovidas con la causa, publicaron a través en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram una gráfica para exigir una respuesta inmediata sobre su paradero.

“La primera geolocalización arrojó que Solsiret estaba en la casa de Brian Villanueva cuando desapareció. Con eso tenemos una prueba, que ellos se comunicaban por celular. Esa es una hipótesis que queremos saber. Exigimos investigación y sanción, que los sospechosos no sean testigos, sino sospechosos. Y que se emita el último estudio de geolocalización del celular de Solsiret", exige Katherine Soto, activista que convoca a las actividades.



Esta es la lista de actividades que se realizará a favor de la búsqueda de Solsiret Rodríguez:

- Banderolazo en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Miércoles 22 de agosto a las 12:00 p.m.



- “Conversatorio por los dos años de Solsiret Rodríguez Aybar” en la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV). Lugar: Auditorio Ramos Alva de la Facultad de Ciencias Sociales - Local central de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Dirección: Avenida Nicolás de Piérola 351, Lima. Miércoles 22 de agosto a las 2:30 p.m.

- Conferencia de prensa a las 11:00 a.m. de la familia de Solsiret. Lugar: Congreso de la República. Hall de los Pasos Perdidos. (Avenida Abancay 251, Cercado de Lima). Jueves 23 de agosto.



- Vigilia cultural a cargo de artistas, que se realizará en la DIRINCRI PNP (Avenida España 323, Cercado de Lima). Jueves 23 de agosto a las 7:00 p.m.