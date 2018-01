Estos cortes de cabello te restan años, según especialistas

Olvídate de la idea de que existen cortes de cabello determinados para cada edad. Lo cierto es que es posible quitarse algunos años de encima sin perder el factor 'cool' con un buen estilo en el cabello. Por ello, hablamos con dos estilistas profesionales para que nos cuenten cuáles son los estilos más frescos y capaces de hacerte ver más joven.

Francisco Ysique de Ysique Salon & Spa, comenta que "la tendencia para que el estilo de cabello te ayude a lucir más joven está en llevar un corte con más texturas y movimiento". Además, indica que los colores platinados, fucsias y marrones te darán una apariencia más juvenil.

De igual forma, Alexander Callegari de Masters of Hair remarca que añadir las llamadas 'ondas surferas' a un look, le dará un estilo más informal. "Frente al cabello muy liso o rizado, que son los más clásicos, las ondas sin marcar demasiado dan un 'look' favorecedor que te restará años", señala.

