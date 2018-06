Estas son todas las firmas que Beyoncé lució en su nuevo video

Como es costumbre, Beyoncé no decepciona. La cantante estadounidense está de vuelta con un nuevo álbum llamado "Everything is love", que interpreta al lado de su esposo, el rapero Jay-Z. Su primer single 'Apeshit' ya tiene videoclip y es increíble: fue grabado en el Museo de Louvre -en Francia- y la cantante lució siete cambios de vestuario, uno más increíble que el otro.

Desde Versace hasta Balmain, los mejores diseñadores del mundo participaron del vestuario de este videoclip que podemos describir como glamoroso y elegante: una obra de arte.

En la galería que acompaña esta nota te revelamos los siete diseñadores que Beyoncé eligió para su nuevo video. Aquí te dejamos el clip para que lo disfrutes.