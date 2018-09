¿Qué son los micromachismos y cómo afectan a las mujeres?

Los micromachismos son actitudes machistas que no somos capaces de reconocer y que no percibimos como violencia, debido a que estamos culturalmente acostumbrados a ellas.

Hablamos de comportamientos que se han hecho habituales y constituyen maneras de remarcar la supuesta inferioridad de las mujeres frente a los hombres. Aquí, tres de sus manifestaciones más comunes.

El famoso mansplaining

Ocurre cuando los hombres insisten en ilustrar a las mujeres sobre cosas que ya saben o que no han pedido que les expliquen. “Hoy es mucho más visible (para ambos sexos) por un ejercicio de concientización que las mujeres han llevado a cabo”, explica Regina Limo, feminista y escritora.

¿Y para cuándo los hijos?

Una pregunta realizada frecuentemente a las mujeres, mas no a los hombres. “Es una visión machista que asume que el valor de una mujer se construye en relación con la maternidad. Así, si no es madre no se ha realizado plenamente”, refiere Rossina Guerrero, directora de incidencia política en Promsex.

¿Estás con la regla?

Una interrogante que surge frente a una expresión verbal o emocional. “Se camufla bajo una broma; pero busca calificar una opinión como arrebato repentino, carente de razonamiento y que solo puede explicarse por un tema biológico”, afirma Guerrero.