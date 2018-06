Sophie Turner y el peor look que puedes usar para una boda

¿Por qué Sophie Turner se ha convertido en el centro de críticas tras su aparición en la boda real de este sábado? Bueno, la respuesta está ante nuestros ojos. La actriz inglesa asistió al matrimonio de Kit Harington y Rose Leslie, sus compañeros en "Game of Thrones", y desde entonces no ha dejado de aparecer en los medios fashionistas por su look extravagante y poco formal.

Seamos sinceras. Aunque la moda y el gusto por ella es una cuestión subjetiva -cada una tiene su propio estilo- está de más decir que algunas prendas son para ciertas ocasiones y otras, simplemente, no. Por ello, la actriz sorprendió cuando se presentó en la boda con un saco rojo largo, un top negro por dentro y unas OTK (over the knee boots) negras.

Aunque el look quedaría increíble para el día a día, para una boda... no tanto. ¿Qué opinas tú? Aquí te dejamos algunas fotos para que saques tus propias conclusiones.