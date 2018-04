Stephanie Cayo cumple 30 años: un repaso por sus mejores looks

La vimos desde pequeña. Su primera aparición en televisión fue para un comercial de mantequilla 'Astra'- tal como lo cuenta en una publicación en su perfil de Instagram. Algunos no la recuerdan de esa época, pero de seguro no olvidan su pícaro rostro en la telenovela 'Travesura del corazón', la cual grabó cuando tenía 10 años.

Stephanie Cayo cumple este domingo 30 años y decidió celebrarlo por adelantado en su cuenta de Instagram. "Este Domingo cumplo 30 años. Siento que estoy llegando a donde quiero llegar emocionalmente. Ha sido un viaje de aventura", escribió la actriz en la publicación.

"Tengo muchas horas de vuelo. Muchos años haciendo lo que me encanta. Hace 20 años hice mi primer proyecto en televisión: “Travesuras del corazón”. Lo que mucha gente no sabe es que realmente empecé a los 3 años con un comercial de mantequilla “Astra” (si alguien encuentra ese comercial se lo agradeceré mucho!) - Me comí 20 panes con mantequilla. Luego no paré de hacer comerciales, me encantaba... Me sentía una actriz famosa y un set de grabación era mi lugar favorito para jugar", continúo.

Como recordamos, la hermana menor de las Cayo contrajo matrimonio este verano con el empresario estadounidense Chad Campbell, en Cartagena de Indias, Colombia. Para celebrar su santo, recordemos el elegante vestido que usó en esa fecha y otros de sus mejores 'looks' en las siguientes imágenes.