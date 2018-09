Tu suerte en el amor para octubre, según tu signo zodiacal

- / -

Sagitario. Aún no has dejado tu pasado del todo claro, sagitario. Este mes estará cargado de emociones fuertes, debes empezar a pensar diferente y centrarte en aquello que te hace bien. Tal vez sigas preguntándote qué pasó para que no funcionara, pero tranquila, no fue tu culpa. A veces las personas están destinadas a no ser. (Foto: Shutterstock)