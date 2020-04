“Jugar con Fuego” es una serie producida por Telemundo International Studios y Rede Globo, la cual está basada en la miniserie brasileña del 2014 “Amores Robados”. Esta se estrenó el 22 de enero de 2019 por Telemundo y concluyó el 4 de febrero del mismo año con un total de 10 capítulos. La serie que también es transmitida por Netflix, es protagonizada por el reconocido actor peruano, Jason Day, quien encarna a Fabricio, un hombre atractivo y sensual que creció entre prostitutas y tiene “un apetito insaciable” por las mujeres. Al llegar a una comunidad cafetera de Colombia, perturbará la vida de dos mujeres casadas y buenas amigas.

También cuenta con las actuaciones estelares de Gaby Espino, Carlos Ponce y Margarita Rosa De Francisco. Además, “Jugar con fuego” estuvo a cargo de Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios y Ximena Cantuarias, productora peruana radicada en México, bajo la dirección de Mafer Suárez y Riccardo Gabrielli.

Tras un año de su estreno, en definitiva, esta mega producción ha causado gran sensación, ya que no solo ha sido muy bien recibida por los televidentes, sino que también recibió tres premios en el “New York Festival Tv & Film Awards" en las categorías: “Mejor serie drama”, Mejor dirección de arte” y" Mejor dirección de cámaras”.

“Yo había trabajado en Telemundo antes casi nueve años y volví en el 2017, cuando Marco Santana me comentó sobre la posibilidad de realizar una coproducción con Globo, la cual se basaría en “Amores Robados”, una serie que en su momento fue muy exitosa en Brasil y que fue protagonizada por Cauã Reymond, quien luego formaría parte de “Avenida Brasil”. Finalmente, se concretó y ellos participaron activamente en todo el proceso, desde la aprobación de los guiones, el director y el escritor de la serie original estuvieron con nosotros en Miami, también en los castings, y luego en Colombia viendo el desarrollo de la serie. Digamos que fue un trabajo de coproducción muy cercano y estuvieron muy contentos con el resultado de la serie. Y ahora tener la oportunidad de ser reconocidos en este afamado festival nos tiene a todos muy felices, ya que tras dos años de su producción aún sigue cosechando éxitos”, refiere Ximena Cantuarias, productora de Telemundo en exclusiva con El Comercio.

-UN CAMINO HACIA EL ÉXITO-

Sin lugar a dudas, el protagonista de una historia es fundamental, puesto que es el eje central de toda trama, y por lo general puede ser mucho más complicado encontrar a la persona “perfecta” que pueda encarnar al personaje principal, ya que se requiere de una serie de características específicas.

“Yo nunca había hecho un casting tan extenso para la búsqueda del protagonista y no dormí por pensar quién podría ser. Mi jefe quería un actor mexicano de un metro noventa, guapo, buen actor y demás, por lo que encontrar a alguien con esas características era bien complejo, Así que estuvimos mucho tiempo casteando gente en México, Colombia, Estados Unidos, y España. Yo llevo casi 15 años fuera del Perú, entonces tampoco es que conozca el mercado tan bien, pero una vez había escuchado hablar de Jason Day, y una madrugada me puse a buscar en google un poco más sobre él. Al día siguiente, llamé a un amigo de Tondero, quien finalmente me ayudó a contactarlo, y le comenté sobre la posibilidad del casting y él no lo dudó, se puso muy contento. Definitivamente, se lo ganó a pulso el personaje. Además, me dio mucho gusto tener a un peruano de protagonista”, asegura Cantuarias.

“Jugar con Fuego” fue grabada en el eje cafetero colombiano durante un periodo de trece semanas, y como indica la productora peruana “Creo que el éxito de la serie se debe a la fotografía basada en estas preciosas locaciones naturales”. Asimismo, el triunfo de la serie también recae en el desempeño del equipo, el cual está conformada por la directora mexicana Mafer Suárez, quien es la hermana de Cecilia Suárez, la protagonista de la “Casa de la Flores”, Riccardo Gabrielli, director y guionista de cine colombiano, reconocido por su trabajo en “Cuando rompen las olas”, “La lectora” y “CINCO”, y Carlos Hidalgo, el director de fotografía, quien participó en la película “Cantinflas”. “Para todos fue muy especial formar parte de este proyecto, se armó una mística de equipo muy bonita y creo que gracias a ello la historia funcionó muy bien”.

-¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL CORONAVIRUS A LAS GRANDES PRODUCCIONES?-

Definitivamente, la pandemia del COVID-19 ha puesto al mundo de cabeza, la economía mundial se ha visto afectada, ya que la mayoría de sectores han paralizado sus actividades. Por esta razón, muchas industrias han optado por replantear la dinámica laboral, puesto que la mayoría suelen albergar una gran cantidad de personas, lo que representaría una mayor probabilidad de contagio.

Una claro ejemplo de ello es la industria del espectáculo, tanto, la televisión, el cine y el teatro. “Nosotros el 15 de marzo paramos de producir, no hemos retomado y no lo haremos hasta que no haya una orden del gobierno, pero creo que la vida no volverá a ser la misma, por lo menos por un buen tiempo, y esto nos incluye a nosotros en la producción”.

Sin embargo, gracias al poder de la tecnología, Telemundo ha decido continuar con el proceso de casting, pero de manera virtual, ya que se les envía a los actores las líneas necesarias para dicho proceso. La única dificultad es que hay muchos que están solos en casa durante esta cuarentena, por lo que están realizando castings por teléfono, puesto que como no cuentan con alguien que sepa darles la réplica, se han visto forzados a adoptar estos métodos.

“Nosotros estamos trabajando en protocolos sanitarios súper estrictos, como tomar temperatura en la puerta, el uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos constantes, vamos a tener que trabajar de manera mucho más contenida, en lugares más controlados. También reduciremos la cantidad de extras, de escenas de contacto físico entre los actores y no habrá tanta gente en el set. Además, tendremos que ir cerrando capítulos por si alguien se enferma, en especial un actor. Nos preocupamos por la salud de cada uno de nuestros miembros, pero también no queremos quedarnos con material a la mitad”, manifiesta.

Pero como destaca Cantuarias, no solo basta con los esfuerzos realizados por la producción, sino que también es responsabilidad de cada uno de los involucrados el tomar consciencia una vez que salen del set, y se reúnan con otras personas, ya que hasta que esto no desaparezca del todo, existirá una probabilidad de contagio.

Asimismo, como refiere, la intención de Telemundo es retomar este año sin duda, pero todo dependerá de cómo se vaya desarrollando esta situación. Igualmente, confirmó que la segunda temporada de la serie “Enemigos íntimos” se estrenará en el segundo semestre del año, ya que las grabaciones culminaron en diciembre del año pasado.

--------------------------------------------------------

