- / -

Confianza en ti misma. Cada vez que recibes un like de alguien (te guste físicamente o no) te sientes bien contigo misma. Intenta colocar una foto que muestre quien en verdad eres y no te ocultes bajo lentes de sol o filtros, muéstrate tal y como eres y te aseguramos que la sensación será mucho mejor. (Foto:Shutterstock)