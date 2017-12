Top 2017: Los hechos más comentados del mundo de la moda

Este 2017 será recordado como un año en que la moda intentó romper con algunos de los estereotipos que giran en torno a ella. Por tal motivo, diversos diseñadores y modelos fueron los protagonistas de los hechos más comentados en esta industria.

Por ejemplo, cómo no recordar el desfile de Prabal Gurung en el New York Fashion Week, donde expuso una línea de prendas con mensajes feministas y de igualdad, presentadas por modelos plus size. Asimismo, Adwoa Aboah se alzó con el premio a Mejor Modelo del año, superando a las favoritas Gigi Hadid y Kaia Gerber.

El 2017, además, no estuvo exento de polémicas. ¿Quieres conocer los hechos más resaltantes de la moda? Solo recorre la galería que acompaña esta nota.