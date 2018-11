Verano 2019: 5 tips para mantener tu piel hidratada

Una piel hidratada, tendrá menos tendencia a las arrugas, estará protegida contra la agresión de las radiaciones solares y lucirá un tono uniforme.



En la temporada de verano nuestra piel requiere de mayor atención, por ello la dermaticista Martina Gómez del Centro de Terapia Alternativa y de Antienvejecimiento nos dice cuáles son los cuidados que debemos seguir, para que siga luciendo fabulosa.

1.- Mantente en estado alcalino. Un cuerpo que está alcalino es sano y libre de enfermedades severas y comunes, como las alergias y males autoinmunes. Para encontrar el equilibrio perfecto es recomendable tomar agua con limón sin azúcar, en ayunas y durante el día.



Los alimentos alcalinos tienen calcio, magnesio, sodio y potasio, generalmente los encontramos en los zumos y jugos verdes.

2.- Consume una buena porción de ácidos grasos naturales, como palta, frutos secos (almendras, castañas), para preservar las grasas buenas que tenemos en la piel y al mismo tiempo protegerla.



3. Brumiza la piel con agua mineral y no uses productos de limpieza agresivos, pues alterarás el manto lipídico, encargado de darle hidratación y efecto aterciopelado a nuestra piel, además, así dejarás la piel muy susceptible a la agresión.

4. Ir a la playa es muy saludable para el estado de ánimo, pero al hacerlo no olvides utilizar productos con ácido hialuronuco y dejarlos en tu piel por un tiempo de veinte minutos.



Otra opción también es ponerte una mascarilla con extracto de pepino durante quince minutos.



5.- El consumo de frutas con grandes cantidades de liquido como el melón, sandia y peras hidratará tu sistema y ayudará que las células no pierdan su contenido hídrico. Por último, aplica un protector solar, que no sea oleoso ni pesado para que no sature la piel.