El 2020 apenas está empezando y muchas personas se han hecho propósito que cumplirán en lo que resta del año. Si en el tuyo está incluido la perdida de peso, para cuidar tu salud y de paso verte mejor, sigue leyendo.

Milagros Acon, nutricionista y directora de Soy Nutraclub nos da ocho consejos y hábitos que debes incluir en tu alimentación para mantenerte en tu peso correcto.

1. Comer despacio: Si comes despacio cada bocado hará que te sientas lleno de manera natural.

2. Incluir vegetales: Incorporar verduras en las tomas principales de tu alimentación hará que comas mejor, con menos calorías y mayor saciedad.

3. Beber agua: Muchas veces se subestima el consumo de agua durante el día y es reemplazado por bebidas azucaradas (refrescos, gaseosas, jugos, etc.) incrementando el aporte calórico. Así que nuestra recomendación principal es beber agua y como adicionales (no calóricas) puedes incorporar café o infusión sin azúcar. Y si crees tener hambre entre horas, asegúrate de que no sea sed.

4. Evitar el picoteo: No es necesario las meriendas durante el día o comer cinco, seis o más veces al día. En lugar de ser beneficioso, podría jugar en tu contra y pasarte del requerimiento diario de calorías que necesitas.

5. Disminuir las comidas copiosas: Lo importante siempre será tu planificación alimentaria durante el día y semana para poder reducir la grasa corporal y manejar tu apetito.

6. Incorporar proteína: Consumir proteína te ayudará a mantener tu masa muscular mientras pierdes grasa, además de saciarte. Priorízalas en tus comidas principales y el resto (si fuera el caso) en tus demás tomas de alimentación.

7. Decir que ”no": Tú tienes la capacidad de control cuando te alimentas. Nadie tiene porque molestarse por decir “No” o exigirte cuando no quieres comer algo que no está dentro de tu plan.

8. Recurrir a un nutricionista: Para que apliques de manera correcta todo lo anterior, es imprescindible que recurras con un nutricionista. Te guiará en las cantidades de calorías por día que debes consumir, de macro y micronutrientes, de agua a beber, entro otros.

Será tu soporte base para el proceso de pérdida de grasa corporal.