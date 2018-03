Versace anuncia que no volverá a usar pieles

Es una tendencia que, de un tiempo a esta parte, han adoptado distintas casas de moda: dejar de usar pieles de animales para la creación de sus colecciones. Versace es la última firma en subirse a esta oleada animalista.

Así lo ha declarado Donatella Versace, directora creativa de la casa de moda italiana, en una entrevista con la revista 1843, que pertenece al periódico The Economist. “¿Pieles? Ya no las uso”, reveló Donatella. “No quiero matar animales para hacer moda. No me parece bien”, añadió a la publicación.

De esta manera, Versace se suma a reconocidas marcas de moda, como Gucci, Calvin Klein y Stella McCartney, que también han dejador de usar pieles en sus colecciones.

“Sí, yo soy Versace. Pero también Versace necesita un cambio. Y esto puede ser una oportunidad para otros para expresarse”, aseguró Donatella Versace.

¿Se vienen nuevos bríos en Versace? De ser así, solo lo sabremos en el siguiente desfile de la marca italiana.