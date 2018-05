¿El vestido de bodas de Meghan Markle fue un plagio?

Al parecer, la fiebre Meghan Markle aún no termina. Primero fue su vestido de bodas, luego la pieza que usó para la recepción, sus primeros looks como duquesa, y ahora nuevamente el vestido de bodas vuelve a acaparar la atención de la prensa, aunque no de forma positiva. Y es que Emilia Wickstead, diseñadora de origen neozelandés, señala que el vestido de bodas de Markle es una copia de un diseño suyo. Sí, así como lo lees.

Como en toda boda -sobre todo si hablamos de la familia real- el vestido de la novia roba las miradas del público y el de Markle no ha sido la excepción. Algunos internautas señalaron el parecido del atuendo con el vestido que usó la infanta Cristina en su boda y hasta con uno que lució Jennifer López en las escenas finales del film 'Planes de Boda'. Pero nada había llamado tanto la atención hasta las declaración de la diseñadora Wickstead.

“Su vestido es idéntico a uno de los nuestros. Aparentemente un montón de comentaristas estaban diciendo: ‘Es un vestido de Emilia Wickstead”, dijo la diseñadora a The Daily Mail. “Si eliges un diseño sencillo, debe quedar perfecto sobre tu cuerpo. Su vestido de boda estaba bastante suelto”, añadió mientras analizaba el vestido de la duquesa de Sussex.

Como se sabe, Markle optó por un diseño de Givenchy -precisamente de Clare Waight Keller, la primera directora artística de la marca- que tenía cuello de barco y una silueta ceñida. Los toques especiales: el velo que cubría su rostro y la tiara de la Orden de Esplendor, prestada de la Reina.

Para apoyar su versión, la diseñadora ha publicado varias fotos del modelo similar al de Markle en su cuenta de Instagram. Incluso, ha posteado fotos de la boda del duque y la duquesa de Sussex. Aquí te dejamos algunas.

Sin embargo, tras la presión de los comentarios negativos, Wickstead se ha visto obligada a transformar su versión y pedir disculpas señalando que no cree que se trate de un plagio. “Estoy tremendamente triste por los comentarios que han aparecido en la prensa y en Internet durante los últimos días. Su Alteza Real, la duquesa de Sussex, estaba absolutamente radiante en el día de su boda y siento la mayor admiración y respeto por ella. No creo que su vestido de boda fuera una copia de cualquiera de mis diseños", señaló.