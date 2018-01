Viù Tip: 3 looks casuales para lucir en el día

La temporada de verano nos invita a arriesgar en las combinaciones y piezas que llevamos en nuestros oufits. Thais Ucelli, fashion blogger, nos presenta 3 propuestas de looks que sin duda te harán resaltar por donde vayas.



Los prints de flores y cuadros vichy serán un 'must' este verano. Asegúrate de combinarlos con piezas lisas o de color básico para no recargar el look. Para dar volumen en una zona o crear balance en la silueta, apuesta por prendas con volantes y lazos.

Dale 'play' al video que acompaña esta nota e inspírate a crear tu look perfecto para este verano.

Agradecimientos:

Thais Ucelli, fashion blogger.

​Brenda Salazar, make up artist.